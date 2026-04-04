Европейский Союз должен ради эффективности отказаться от принятия решений по принципу единодушия. Проблемы с некоторыми государствами ставят эффективность ЕС под вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал для Tagesschau министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

По словам Вадефуля, способность ЕС к действиям поставлена под угрозу из-за препятствий, которые искусственно создают "отдельные страны". Германия надеется, что в ЕС вскоре будет принято решение отказаться под принципа единодушия.

"Чтобы быть эффективным игроком на международной арене, чтобы по-настоящему достичь совершеннолетия, мы в ЕС должны отменить принцип единодушия во внешней политике и политике безопасности до окончания этого законодательного срока", - отметил министр.

Вадефуль добавил, что Германия поддерживает переход на принятие решений через систему квалифицированного большинства. То есть для принятия будет достаточно большинства голосов, поэтому позиция вышеупомянутых "отдельных стран" не будет играть большой роли.

"Весь наш опыт последних недель по помощи Украине и санкциям против России свидетельствуют в пользу этого", - резюмировал он.