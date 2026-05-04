Обмеження на пам'ятні дати в Берліні

У Берліні знову запроваджено суворі правила проведення заходів 8 і 9 травня біля меморіалів радянським воїнам у Тіргартені, Трептов-парку і Шенхольцер-Хайді.

Як повідомили в поліції, нові розпорядження будуть опубліковані найближчим часом і повторюють заходи минулих років.

Обмеження стосуються публічних акцій, пов'язаних із річницею закінчення Другої світової війни, і спрямовані на запобігання можливих конфліктів.

Заборона символіки та атрибутики

На зазначені дати зберігається заборона на використання низки символів, включно з прапорами СРСР, Білорусі та Чечні. Водночас українська символіка не підпадає під обмеження.

Також заборонено носіння військової форми, використання елементів військової атрибутики, демонстрація букв "V" і "Z", а також георгіївських стрічок.

Окремо обмежено використання зображень, пов'язаних із керівництвом Росії, Білорусі та Чечні.

Винятки передбачені для дипломатів та окремих категорій ветеранів Другої світової війни.

Рішення судів і аргументи влади

Спроби оскаржити подібні заборони в попередні роки в судах успіху не мали.

Адміністративні суди раніше зазначали, що обмеження спрямовані на підтримання громадського порядку та гідне проведення пам'ятних заходів.

В обґрунтуваннях також зазначалося, що деякі символи в умовах конфлікту, що триває, набувають політичного та провокаційного навантаження, що може впливати на безпеку в місті.

Ситуація з безпекою та можливі ризики

Профспілки поліції зазначають, що заходи 8 і 9 травня потребують значних сил для забезпечення порядку.

За їхніми словами, міжнародна напруженість впливає на ситуацію в Берліні та збільшує навантаження на правоохоронні органи.

Також у поліції поки що не підтверджують можливу появу радикальних груп, проте традиційно в ці дати фіксується підвищена увага до акцій біля меморіалів.