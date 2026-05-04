В Берлине запретили флаги РФ и портреты Путина ко Дню Победы

22:26 04.05.2026 Пн
2 мин
Россиянам такие правила не понравятся
aimg Анастасия Никончук
Фото: полиция Германии (GettyImages)

Полиция Берлина сообщила о продлении ограничений на проведение памятных мероприятий 8 и 9 мая у советских мемориалов в столице Германии, связанных с окончанием Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Berliner Morgenpost.

Ограничения на памятные даты в Берлине

В Берлине вновь введены строгие правила проведения мероприятий 8 и 9 мая у мемориалов советским воинам в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

Как сообщили в полиции, новые распоряжения будут опубликованы в ближайшее время и повторяют меры прошлых лет.

Ограничения касаются публичных акций, связанных с годовщиной окончания Второй мировой войны, и направлены на предотвращение возможных конфликтов.

Запрет символики и атрибутики

На указанные даты сохраняется запрет на использование ряда символов, включая флаги СССР, Беларуси и Чечни. При этом украинская символика не подпадает под ограничения.

Также запрещено ношение военной формы, использование элементов военной атрибутики, демонстрация букв "V" и "Z", а также георгиевских лент.

Отдельно ограничено использование изображений, связанных с руководством России, Беларуси и Чечни.

Исключения предусмотрены для дипломатов и отдельных категорий ветеранов Второй мировой войны.

Решения судов и аргументы властей

Попытки оспорить подобные запреты в предыдущие годы в судах успеха не имели.

Административные суды ранее отмечали, что ограничения направлены на поддержание общественного порядка и достойное проведение памятных мероприятий.

В обоснованиях также указывалось, что некоторые символы в условиях продолжающегося конфликта приобретают политическую и провокационную нагрузку, что может влиять на безопасность в городе.

Ситуация с безопасностью и возможные риски

Профсоюзы полиции отмечают, что мероприятия 8 и 9 мая требуют значительных сил для обеспечения порядка.

По их словам, международная напряженность влияет на ситуацию в Берлине и увеличивает нагрузку на правоохранительные органы.

Также в полиции пока не подтверждают возможное появление радикальных групп, однако традиционно в эти даты фиксируется повышенное внимание к акциям у мемориалов.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп подверг критике канцлера Германии за попытки влиять на обсуждение иранского вопроса, заявив, что европейским лидерам следует уделять больше внимания завершению войны в Украине.

Отметим, что в Германии выделяют многомиллиардные средства на модернизацию портов, которые будут использоваться для транспортировки военной техники. Эти работы рассматриваются как элемент подготовки инфраструктуры к потенциальному конфликту в Европе.

