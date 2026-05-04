Полиция Берлина сообщила о продлении ограничений на проведение памятных мероприятий 8 и 9 мая у советских мемориалов в столице Германии, связанных с окончанием Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Berliner Morgenpost.
В Берлине вновь введены строгие правила проведения мероприятий 8 и 9 мая у мемориалов советским воинам в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.
Как сообщили в полиции, новые распоряжения будут опубликованы в ближайшее время и повторяют меры прошлых лет.
Ограничения касаются публичных акций, связанных с годовщиной окончания Второй мировой войны, и направлены на предотвращение возможных конфликтов.
На указанные даты сохраняется запрет на использование ряда символов, включая флаги СССР, Беларуси и Чечни. При этом украинская символика не подпадает под ограничения.
Также запрещено ношение военной формы, использование элементов военной атрибутики, демонстрация букв "V" и "Z", а также георгиевских лент.
Отдельно ограничено использование изображений, связанных с руководством России, Беларуси и Чечни.
Исключения предусмотрены для дипломатов и отдельных категорий ветеранов Второй мировой войны.
Попытки оспорить подобные запреты в предыдущие годы в судах успеха не имели.
Административные суды ранее отмечали, что ограничения направлены на поддержание общественного порядка и достойное проведение памятных мероприятий.
В обоснованиях также указывалось, что некоторые символы в условиях продолжающегося конфликта приобретают политическую и провокационную нагрузку, что может влиять на безопасность в городе.
Профсоюзы полиции отмечают, что мероприятия 8 и 9 мая требуют значительных сил для обеспечения порядка.
По их словам, международная напряженность влияет на ситуацию в Берлине и увеличивает нагрузку на правоохранительные органы.
Также в полиции пока не подтверждают возможное появление радикальных групп, однако традиционно в эти даты фиксируется повышенное внимание к акциям у мемориалов.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп подверг критике канцлера Германии за попытки влиять на обсуждение иранского вопроса, заявив, что европейским лидерам следует уделять больше внимания завершению войны в Украине.
Отметим, что в Германии выделяют многомиллиардные средства на модернизацию портов, которые будут использоваться для транспортировки военной техники. Эти работы рассматриваются как элемент подготовки инфраструктуры к потенциальному конфликту в Европе.