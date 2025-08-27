У Німеччині могли ідентифікувати всіх причетних до підриву "Північних потоків", - ЗМІ
Німецьке слідство могло ідентифікувати усіх причетних до підриву "Північних потоків". Усі вони нібито мають відношення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування ZEIT, Süddeutsche Zeitung та ARD.
За даними розслідування, усіх підозрюваних у підривах було встановлено і на них видано ордери на арешт. І нібито усі вони мають відношення до України.
Німецьке слідство вважає, що в операції брали участь сім осіб: чотири водолази, особа, відповідальна за вибухівку, капітан та заарештований в Італії Сергій К. (Кузнєцов - ред.), який чекає на рішення суду щодо екстрадиції до Німеччини.
Всі вони входили до складу екіпажу яхти "Андромеда", яку використали для вчинення диверсії.
Зазначається, що підозрювані подорожували через Польщу, використовуючи справжні українські паспорти, хоча й з фальшивими іменами.
Серед ідентифікованих:
- інструктор з дайвінгу Володимир С., який перебував у Польщі, але після того, Німеччина видала ордер на його арешт залишив країну;
- Всеволод К., який у 2024 грудні загинув на війні);
- Євген У., який нібито відповідав за вибухівку;
- професійна дайверка Валерія Т.;
- капітан яхти з паспортами на ім'я "Михайло Попов" та "Юрій Котенко".
Утім, остаточних висновків щодо причетності України до підриву "Північних потоків" у німецьких слідчих наразі немає. Українська сторона звинувачення у причетності відкидає.
Підрив "Північних потоків"
Нагадаємо, вибухи на "Північних потоках" сталися 26 вересня 2022 року. Вони призвели до серйозних пошкоджень обох газопроводів, повністю вивівши їх з ладу. Розслідування проводилося кількома країнами, проте встановити, хто саме стоїть за вибухами, так і не вдалося.
У ЗМІ з'явилася версія про те, що за кілька днів до інциденту в районі проходження газопроводу перебувало судно "Андромеда", орендоване польською компанією. Власниками цієї компанії є два громадянина України.
У серпні 2025 року стало відомо, що в Італії затримали громадянина України, якого Німеччина підозрює в організації вибухів на "Північних потоках".Мова про 49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення.
Кузнєцова вважають командиром яхти "Андромеда", яку використали для підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", що сполучали Німеччину та Росію.
За даними слідства, на яхті "Андромеда" нібито був не тільки Кузнєцов. Разом із ним там було щонайменше п'ятеро: жінка та четверо водолазів-підривників.
На судовому засіданні Кузнєцов відкинув звинувачення у підриві газопроводів та не погодився на екстрадицію до Німеччини. За його словами, під час вибухів він перебував в Україні.
Наступне судове засідання у справі відбудеться 3 вересня.