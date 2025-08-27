В Германии могли идентифицировать всех причастных к подрыву "Северных потоков", - СМИ

Немецкое следствие могло идентифицировать всех причастных к подрыву "Северных потоков". Все они якобы имеют отношение к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование ZEIT, Süddeutsche Zeitung и ARD.

По данным расследования, все подозреваемые в подрывах были установлены и на них выданы ордера на арест. И якобы все они имеют отношение к Украине.

Немецкое следствие считает, что в операции участвовали семь человек: четыре водолаза, лицо, ответственное за взрывчатку, капитан и арестованный в Италии Сергей К. (Кузнецов - ред.), который ждет решения суда об экстрадиции в Германию.

Все они входили в состав экипажа яхты "Андромеда", которую использовали для совершения диверсии.

Отмечается, что подозреваемые путешествовали через Польшу, используя настоящие украинские паспорта, хотя и с фальшивыми именами.

Среди идентифицированных:

инструктор по дайвингу Владимир С., который находился в Польше, но после того, Германия выдала ордер на его арест покинул страну;

Всеволод К., который в 2024 декабре погиб на войне);

Евгений У., который якобы отвечал за взрывчатку;

профессиональная дайверша Валерия Т.;

капитан яхты с паспортами на имя "Михаил Попов" и "Юрий Котенко".

Впрочем, окончательных выводов о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" у немецких следователей пока нет. Украинская сторона обвинения в причастности отвергает.