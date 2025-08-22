ua en ru
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець відмовився від екстрадиції до Німеччини

П'ятниця 22 серпня 2025 17:13
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець відмовився від екстрадиції до Німеччини Ілюстративне фото: Північний потік (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

49-річний українець Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, заявив у суді Болоньї, що не погоджується на екстрадицію до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere di Bologna.

Кузнєцова затримали за європейським ордером на арешт, виданим Федеральним судом Німеччини, в агротуристичному комплексі в Сан-Клементе (провінція Ріміні) у ніч проти четверга. В Італії його підозрюють як одного з координаторів вибухів на газопроводі у вересні 2022 року.

Під час засідання суду він попросив перекладача українською та заявив, що хоче ознайомитися з матеріалами справи рідною мовою.

У коротких коментарях Кузнєцов наголосив, що під час вибухів перебував в Україні, а до Італії приїхав із сімейних причин.

Перед входом до суду він показав жест тризуба - символ підтримки України та її незалежності.

Суд залишив Кузнєцова під вартою, а наступне засідання призначене на 3 вересня, коли розглядатимуть питання можливої передачі підозрюваного Німеччині.

Підрив "Північного потоку"

Вибухи на "Північних потоках" сталися 26 вересня 2022 року та серйозно пошкодили обидва газопроводи, зробивши їх непридатними для роботи. Розслідування проводили кілька країн, однак встановити виконавців диверсії так і не вдалося.

ЗМІ повідомляли, що за кілька днів до інциденту неподалік маршруту газопроводу перебувало судно Andromeda, орендоване польською компанією, власниками якої є двоє громадян України.

21 серпня стало відомо про затримання в Італії українця, якого німецька влада підозрює в організації цих вибухів.

