Був капітаном яхти? Італійські ЗМІ з'ясували ім'я українця із справи про "Північні потоки"
Громадянин України, якого затримали в Італії за підозрою в участі у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" - 49-річний Сергій Кузенцов, колишній військовослужбовець сил спеціального призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sere.
Кузенцова вважають командиром яхти "Андромеда", яку 26 вересня 2022 року використали для підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", що сполучали Німеччину та Росію.
За даними слідства, на яхті "Андромеда" нібито був не тільки Кузенцов. Разом із ним там було щонайменше п'ятеро: жінка та четверо водолазів-підривників. Їхні особи наразі не встановлені, або не розголошуються.
Українець прибув на Рів'єру-Романьйола 19 серпня, офіційно - у відпустку. З ним була дружина та двоє дітей. Сім'я поселилася в туристичному селищі Сан-Клементе, "Ла Пескачча" - саме там його затримали карабінери з Ріміні на підставі європейського ордера на арешт, який видала Німеччина.
"49-річний чоловік, який, очевидно, придбав авіаквитки в Польщі для поїздки до Італії - незрозуміло, чи для себе, чи для своєї родини - відчинив двері карабінерам, які оточили курорт, отримавши наводку від відділу Sirene-Fast Міжнародної служби поліцейського співробітництва (SCIP)", - зазначає видання.
При цьому німецька сторона, схоже, знала про намір Кузенцова поїхати до Італії. Сам Кузенцов не переховувався: він використовував справжнє ім'я та прізвище, а також прибув на курорт на позашляховику з українськими номерами. Під час затримання він не вчиняв опору, зараз Кузенцова чекає судове засідання та, можливо, подальша екстрадиція до Німеччини.
Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що в Італії затримали громадянина України, якого Німеччина підозрює в організації вибухів на "Північних потоках" у 2022 році. Україна офіційно ще не коментувала затримання.
Підрив "Північного потоку"
Нагадаємо, що вибухи сталися 26 вересня 2022 року та призвели до серйозних пошкоджень обох газопроводів, повністю вивівши їх з ладу. Розслідування проводилося кількома країнами, проте встановити, хто саме стоїть за вибухами, так і не вдалося.
У ЗМІ також з'явилася версія про те, що за кілька днів до інциденту в районі проходження газопроводу перебувало судно "Андромеда", орендоване польською компанією. Власниками цієї компанії є два громадянина України.