ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Німеччині хочуть виробляти "Фламінго": до чого тут рішення Трампа

22:00 11.06.2026 Чт
2 хв
Як з'явилась ідея виробництва української крилатої ракети у Німеччині?
aimg Валерій Ульяненко
У Німеччині хочуть виробляти "Фламінго": до чого тут рішення Трампа Фото: німецька компанія зацікавилась виробництвом ракет "Фламінго" (Fire Point)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Німецька компанія Diehl Defence розглядає можливість запуску виробництва української крилатої ракети "Фламінго" у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Генеральний директор компанії Гельмут Раух заявив, що найближчими тижнями проведе переговори з Fire Point для обговорення варіантів партнерства. За його словами, керівництво Diehl налаштоване щодо цього проєкту дуже оптимістично.

Читайте також: Дефіцитний Patriot: чому світу бракує PAC-3 і чи може їх замінити українська ракета

"Я думаю, що це цілком реально. Якщо ми створюємо новий продукт, то є великий сенс розгорнути його виробництво також у Німеччині чи інших країнах", - зазначив Раух.

Ця ідея з'явилася на тлі того, як Берлін почав терміново шукати заміну американським ракетам Tomahawk.

США мали розгорнути цю зброю в Німеччині разом зі своїм батальйоном уже цього року, але президент Дональд Трамп скасував це рішення через суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом щодо війни в Ірані.

Наразі країни Євросоюзу активно шукають способи отримати далекобійну зброю. Вона потрібна європейським державам для ураження цілей у глибокому тилу Росії.

Нагадаємо, нещодавно Fire Point випробувала нову-ракету перехоплювач Freya для збивання російської балістики. У майбутньому вона має стати доступною заміною Patriot.

Freya оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення - її планують розробляти у співпраці з німецькою оборонною компанією Diehl Defence.

Зазначимо, нещодавно у Fire Point заявили, що українські балістичні ракети FP-7 і FP-9 можуть стати аналогом американських ATACMS. Водночас їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

Крім того, у ПС повідомили про гостру нестачу ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Окремі підрозділи майже повністю без боєкомплекту, а військовим інколи доводиться випрошувати по 5-10 ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
фламінго Tomahawk Ракети
Новини
Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці
Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен