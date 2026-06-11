У Німеччині хочуть виробляти "Фламінго": до чого тут рішення Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Генеральний директор компанії Гельмут Раух заявив, що найближчими тижнями проведе переговори з Fire Point для обговорення варіантів партнерства. За його словами, керівництво Diehl налаштоване щодо цього проєкту дуже оптимістично.

"Я думаю, що це цілком реально. Якщо ми створюємо новий продукт, то є великий сенс розгорнути його виробництво також у Німеччині чи інших країнах", - зазначив Раух.

Ця ідея з'явилася на тлі того, як Берлін почав терміново шукати заміну американським ракетам Tomahawk.

США мали розгорнути цю зброю в Німеччині разом зі своїм батальйоном уже цього року, але президент Дональд Трамп скасував це рішення через суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом щодо війни в Ірані.

Наразі країни Євросоюзу активно шукають способи отримати далекобійну зброю. Вона потрібна європейським державам для ураження цілей у глибокому тилу Росії.

Нагадаємо, нещодавно Fire Point випробувала нову-ракету перехоплювач Freya для збивання російської балістики. У майбутньому вона має стати доступною заміною Patriot.

Freya оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення - її планують розробляти у співпраці з німецькою оборонною компанією Diehl Defence.