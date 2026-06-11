ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Германии хотят производить "Фламинго": при чем здесь решение Трампа

22:00 11.06.2026 Чт
2 мин
Как появилась идея производства украинской крылатой ракеты в Германии?
aimg Валерий Ульяненко
В Германии хотят производить "Фламинго": при чем здесь решение Трампа Фото: немецкая компания заинтересовалась производством ракет "Фламинго" (Fire Point)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Немецкая компания Diehl Defence рассматривает возможность запуска производства украинской крылатой ракеты "Фламинго" в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Генеральный директор компании Гельмут Раух заявил, что в ближайшие недели проведет переговоры с Fire Point для обсуждения вариантов партнерства. По его словам, руководство Diehl настроено в отношении этого проекта очень оптимистично.

Читайте также: Дефицитный Patriot: почему миру не хватает PAC-3 и может ли их заменить украинская ракета

"Я думаю, что это вполне реально. Если мы создаем новый продукт, то есть большой смысл развернуть его производство также в Германии или других странах", - отметил Раух.

Эта идея появилась на фоне того, как Берлин начал срочно искать замену американским ракетам Tomahawk.

США должны были развернуть это оружие в Германии вместе со своим батальоном уже в этом году, но президент Дональд Трамп отменил это решение из-за споров с канцлером Фридрихом Мерцом относительно войны в Иране.

Сейчас страны Евросоюза активно ищут способы получить дальнобойное оружие. Оно нужно европейским государствам для поражения целей в глубоком тылу России.

Напомним, недавно Fire Point испытала новую ракету-перехватчик Freya для сбивания российской баллистики. В будущем она должна стать доступной заменой Patriot.

Freya оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения - ее планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецкой оборонной компанией Diehl Defence.

Отметим, недавно в Fire Point заявили, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 могут стать аналогом американских ATACMS. В то же время их стоимость будет примерно вдвое ниже.

Кроме того, в ПС сообщили об острой нехватке ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Отдельные подразделения почти полностью без боекомплекта, а военным иногда приходится выпрашивать по 5-10 ракет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
фламінго Tomahawk Ракеты
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват