В Германии хотят производить "Фламинго": при чем здесь решение Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Генеральный директор компании Гельмут Раух заявил, что в ближайшие недели проведет переговоры с Fire Point для обсуждения вариантов партнерства. По его словам, руководство Diehl настроено в отношении этого проекта очень оптимистично.

"Я думаю, что это вполне реально. Если мы создаем новый продукт, то есть большой смысл развернуть его производство также в Германии или других странах", - отметил Раух.

Эта идея появилась на фоне того, как Берлин начал срочно искать замену американским ракетам Tomahawk.

США должны были развернуть это оружие в Германии вместе со своим батальоном уже в этом году, но президент Дональд Трамп отменил это решение из-за споров с канцлером Фридрихом Мерцом относительно войны в Иране.

Сейчас страны Евросоюза активно ищут способы получить дальнобойное оружие. Оно нужно европейским государствам для поражения целей в глубоком тылу России.

Напомним, недавно Fire Point испытала новую ракету-перехватчик Freya для сбивания российской баллистики. В будущем она должна стать доступной заменой Patriot.

Freya оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения - ее планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецкой оборонной компанией Diehl Defence.