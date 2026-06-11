В Германии хотят производить "Фламинго": при чем здесь решение Трампа
Немецкая компания Diehl Defence рассматривает возможность запуска производства украинской крылатой ракеты "Фламинго" в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Генеральный директор компании Гельмут Раух заявил, что в ближайшие недели проведет переговоры с Fire Point для обсуждения вариантов партнерства. По его словам, руководство Diehl настроено в отношении этого проекта очень оптимистично.
"Я думаю, что это вполне реально. Если мы создаем новый продукт, то есть большой смысл развернуть его производство также в Германии или других странах", - отметил Раух.
Эта идея появилась на фоне того, как Берлин начал срочно искать замену американским ракетам Tomahawk.
США должны были развернуть это оружие в Германии вместе со своим батальоном уже в этом году, но президент Дональд Трамп отменил это решение из-за споров с канцлером Фридрихом Мерцом относительно войны в Иране.
Сейчас страны Евросоюза активно ищут способы получить дальнобойное оружие. Оно нужно европейским государствам для поражения целей в глубоком тылу России.
Напомним, недавно Fire Point испытала новую ракету-перехватчик Freya для сбивания российской баллистики. В будущем она должна стать доступной заменой Patriot.
Freya оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения - ее планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецкой оборонной компанией Diehl Defence.
Отметим, недавно в Fire Point заявили, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 могут стать аналогом американских ATACMS. В то же время их стоимость будет примерно вдвое ниже.
Кроме того, в ПС сообщили об острой нехватке ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Отдельные подразделения почти полностью без боекомплекта, а военным иногда приходится выпрашивать по 5-10 ракет.