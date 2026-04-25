В Німеччині хакери зламали Signal сотень посадовців та отримали доступ до секретних чатів, - ЗМІ

16:50 25.04.2026 Сб
2 хв
Навіть "захищений" месенджер Signal не зміг зупинити шпигунів
aimg Сергій Козачук
Фото: кібератака на Signal у Німеччині (Getty Images)

Понад сотня німецьких посадовців, серед яких міністри та керівництво Бундестагу, стали жертвами масштабної фішингової атаки в месенджері Signal.

Як працювала схема зламу

Як повідомило видання, атака тривала місяцями за допомогою підступної фішингової схеми. Користувачі отримували фейкові повідомлення нібито від служби підтримки Signal. У них йшлося про "спробу зламу акаунта" та вимогу негайно ввести код підтвердження.

Після введення коду зловмисники отримували повний доступ до облікового запису.

Як зазначають у німецьких службах безпеки, це дозволяло їм читати всю комунікацію через сервіс і використовувати адресну книгу жертви для подальших атак.

Хто постраждав та результати розслідування

Кількість жертв наразі оцінюють тризначним числом. Серед тих, чиї акаунти були скомпрометовані - чинні федеральні міністри, керівництво Бундестагу та колишні депутати, також екс-керівники спецслужб.

Федеральна прокуратура Німеччини розпочала офіційне провадження за підозрою у "розвідувальній агентурній діяльності". Хоча офіційний Берлін ще збирає докази, у органах безпеки "досить упевнені, що за атакою стоїть Росія".

До того ж у березні ФБР публічно звинуватило російські спецслужби у причетності до цієї кампанії.

Експерти називають наслідки витоку значними, оскільки Signal вважався безпечним каналом зв'язку і був популярним серед топ-політиків.

Розслідування виявило, що посадовці часто нехтували захищеними урядовими каналами та користувалися месенджерами на приватних пристроях задля зручності.

Кібератаки Росії на Заході

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські хакери розгорнули масштабну операцію у Signal і WhatsApp. Зловмисники масово атакували акаунти європейських політиків, військових та активістів, намагаючись отримати доступ до їхнього приватного листування.

Крім того, у Швеції заявили, що РФ змінила тактику кібератак - тепер агресор фокусується не лише на викраденні даних, а й на спробах завдати фізичної шкоди об'єктам критичної інфраструктури через цифрові диверсії.

Подібна активність спостерігається і за океаном, де мішенню стають навіть очільники спецслужб.

Зокрема, у США оголосили нагороду в мільйони доларів за інформацію про хакерів, причетних до іранських та російських угруповань, після того, як стався злом особистої пошти директора ФБР Каша Пателя.

