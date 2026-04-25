В Германии хакеры взломали Signal сотен чиновников и получили доступ к секретным чатам, - СМИ

Как работала схема взлома

Как сообщило издание, атака продолжалась месяцами с помощью коварной фишинговой схемы. Пользователи получали фейковые сообщения якобы от службы поддержки Signal. В них говорилось о "попытке взлома аккаунта" и требовании немедленно ввести код подтверждения.

После введения кода злоумышленники получали полный доступ к учетной записи.

Как отмечают в немецких службах безопасности, это позволяло им читать всю коммуникацию через сервис и использовать адресную книгу жертвы для дальнейших атак.

Кто пострадал и результаты расследования

Количество жертв пока оценивают трехзначным числом. Среди тех, чьи аккаунты были скомпрометированы - действующие федеральные министры, руководство Бундестага и бывшие депутаты, а также экс-руководители спецслужб.

Федеральная прокуратура Германии начала официальное производство по подозрению в "разведывательной агентурной деятельности". Хотя официальный Берлин еще собирает доказательства, в органах безопасности "достаточно уверены, что за атакой стоит Россия".

К тому же в марте ФБР публично обвинило российские спецслужбы в причастности к этой кампании.

Эксперты называют последствия утечки значительными, поскольку Signal считался безопасным каналом связи и был популярным среди топ-политиков.

Расследование показало, что чиновники часто пренебрегали защищенными правительственными каналами и пользовались мессенджерами на частных устройствах для удобства.