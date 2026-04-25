В Германии хакеры взломали Signal сотен чиновников и получили доступ к секретным чатам, - СМИ

Более сотни немецких чиновников, среди которых министры и руководство Бундестага, стали жертвами масштабной фишинговой атаки в мессенджере Signal.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Как сообщило издание, атака продолжалась месяцами с помощью коварной фишинговой схемы. Пользователи получали фейковые сообщения якобы от службы поддержки Signal. В них говорилось о "попытке взлома аккаунта" и требовании немедленно ввести код подтверждения.
После введения кода злоумышленники получали полный доступ к учетной записи.
Как отмечают в немецких службах безопасности, это позволяло им читать всю коммуникацию через сервис и использовать адресную книгу жертвы для дальнейших атак.
Количество жертв пока оценивают трехзначным числом. Среди тех, чьи аккаунты были скомпрометированы - действующие федеральные министры, руководство Бундестага и бывшие депутаты, а также экс-руководители спецслужб.
Федеральная прокуратура Германии начала официальное производство по подозрению в "разведывательной агентурной деятельности". Хотя официальный Берлин еще собирает доказательства, в органах безопасности "достаточно уверены, что за атакой стоит Россия".
К тому же в марте ФБР публично обвинило российские спецслужбы в причастности к этой кампании.
Эксперты называют последствия утечки значительными, поскольку Signal считался безопасным каналом связи и был популярным среди топ-политиков.
Расследование показало, что чиновники часто пренебрегали защищенными правительственными каналами и пользовались мессенджерами на частных устройствах для удобства.
Напомним, недавно стало известно, что российские хакеры развернули масштабную операцию в Signal и WhatsApp. Злоумышленники массово атаковали аккаунты европейских политиков, военных и активистов, пытаясь получить доступ к их частной переписке.
Кроме того, в Швеции заявили, что РФ изменила тактику кибератак - теперь агрессор фокусируется не только на похищении данных, но и на попытках нанести физический ущерб объектам критической инфраструктуры через цифровые диверсии.
Подобная активность наблюдается и за океаном, где мишенью становятся даже руководители спецслужб.
В частности, в США объявили награду в миллионы долларов за информацию о хакерах, причастных к иранским и российским группировкам, после того, как произошел взлом личной почты директора ФБР Каша Пателя.