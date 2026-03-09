Хакери РФ почали масштабну операцію в Signal і WhatsApp: хто став їхньою ціллю

Російські хакери почали глобальну кіберкампанію, спрямовану на злом акаунтів у месенджерах Signal і WhatsApp.

Про це сказано в спільній заяві Генеральної служби розвідки (AIVD) і Військової розвідки (MIVD) Нідерландів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Хто під прицілом

За даними голландських спецслужб, цілями і жертвами хакерів РФ є:

співробітники голландського уряду;

журналісти.

"Російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації", - зазначають у розвідці Нідерландів.

Як працює схема злому

Основна тактика полягає у виманюванні кодів перевірки безпеки та PIN-кодів:

фейкова підтримка: хакери створюють чати, видаючи себе за офіційну службу підтримки Signal.

функція "Пов'язані пристрої": це дає змогу зловмисникам непомітно читати повідомлення і бачити групові чати жертви.

У WhatsApp уже офіційно застерегли користувачів: компанія ніколи не намагається коди перевірки через чати.

Рекомендації з безпеки

Розвідка Нідерландів випустила повідомлення для колег по уряду. Директор MIVD віце-адмірал Пітер Рісінк зауважив, що навіть високий рівень захисту застосунків не робить їх придатними для державної таємниці.

"Незважаючи на наявність наскрізного шифрування, месенджери на кшталт Signal і WhatsApp не слід використовувати для передавання таємної, конфіденційної або чутливої інформації", - заявив Рісінк.

Ознаки злому акаунта: