Хакери РФ почали масштабну операцію в Signal і WhatsApp: хто став їхньою ціллю

15:54 09.03.2026 Пн
2 хв
Як хакери намагалися зламати акаунти користувачів двох популярних месенджерів?
aimg Іван Носальський
Хакери РФ почали масштабну операцію в Signal і WhatsApp: хто став їхньою ціллю Ілюстративне фото: російські хакери атакували користувачів Signal та WhatsApp (Getty Images)

Російські хакери почали глобальну кіберкампанію, спрямовану на злом акаунтів у месенджерах Signal і WhatsApp.

Про це сказано в спільній заяві Генеральної служби розвідки (AIVD) і Військової розвідки (MIVD) Нідерландів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Гроші клієнтів зникали вночі: "А-банк" потрапив під унікальну кібератаку

Хто під прицілом

За даними голландських спецслужб, цілями і жертвами хакерів РФ є:

  • співробітники голландського уряду;
  • журналісти.

"Російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації", - зазначають у розвідці Нідерландів.

Як працює схема злому

Основна тактика полягає у виманюванні кодів перевірки безпеки та PIN-кодів:

  • фейкова підтримка: хакери створюють чати, видаючи себе за офіційну службу підтримки Signal.
  • функція "Пов'язані пристрої": це дає змогу зловмисникам непомітно читати повідомлення і бачити групові чати жертви.

У WhatsApp уже офіційно застерегли користувачів: компанія ніколи не намагається коди перевірки через чати.

Рекомендації з безпеки

Розвідка Нідерландів випустила повідомлення для колег по уряду. Директор MIVD віце-адмірал Пітер Рісінк зауважив, що навіть високий рівень захисту застосунків не робить їх придатними для державної таємниці.

"Незважаючи на наявність наскрізного шифрування, месенджери на кшталт Signal і WhatsApp не слід використовувати для передавання таємної, конфіденційної або чутливої інформації", - заявив Рісінк.

Ознаки злому акаунта:

  • поява дубльованих контактів у списку;
  • номери, що відображаються як "віддалений акаунт" (може вказувати на маніпуляції з боку хакерів).

Злом військових баз Британії

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії минулого року стався масштабний витік даних.

Хакери зламали системи компанії-підрядника Dodd Group, що обслуговує військові об'єкти.

Російська хакерська група (ймовірно, Lynx) отримала доступ до внутрішніх документів, службових адрес і персональних даних приблизно 272 тисяч військовослужбовців і ветеранів, включно з їхніми банківськими реквізитами.

