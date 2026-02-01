Десятки дронів кружляли над авіабазою у Німеччині: Bild дізнався про провал військових

В Німеччині ще в грудні 2025 року стався інцидент з масованим польотом невідомих дронів над однією з авіабаз. Ані поліція, ані армія нічого не змогли зробити з цими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Як стало відомо із внутрішніх документів німецької армії, 11 грудня 2025 року над авіабазою Бундесверу Іммельман у Нижній Саксонії було зафіксовано десятки невідомих дронів. Спочатку військові виявили два безпілотники та повідомили про це в поліцію.

Але після цього з'ясувалося, що у повітряному просторі над базою значно більше дронів. Загалом нарахували 23 безпілотники, які кілька годин без жодної перешкоди кружляли над базою - а поліція і військові тільки спостерігали, оскільки не могли їх збити.

В наступні кілька днів масовані польоти БПЛА над базою продовжувалися. Типи дронів були різні, в тому числі з розмахом крил понад два метри. Військові спробували протидіяти дронам за допомогою системи радіоелектронного придушення, але спроби провалилися. Вогонь по дронах не відкривався.

Представник Бундесверу підтвердив виданню, що інцидент був, але відмовився розкривати будь-які деталі. Експерти вважають, що польоти були пов'язані з РФ, мали розвідувальний характер, а запустити дрони могли російські судна біля узбережжя Німеччини.