Невідомі дрони виявили прогалину в ППО Німеччини, яка має збивати "Орєшнік", - ЗМІ

Німеччина виявила вразливість у безпеці під час розгортання однієї з ключових систем протиракетної оборони Європи - ізраїльської Arrow 3. Вона призначена також для перехоплення російських балістичних ракет, включно з комплексом "Орєшник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Romania.

Невідомі дрони над радаром Arrow 3

За два дні до офіційного введення системи в початкову бойову готовність над радіолокаційною станцією Arrow 3, розгорнутою на авіабазі поблизу міста Аннабург у федеральній землі Саксонія-Ангальт, зафіксували три невідомі безпілотники.

Дрони літали на висоті близько 100 метрів безпосередньо над РЛС - ключовим елементом всієї системи протиракетної оборони.

Бундесвер не зміг збити дрони

На місце інциденту оперативно прибув підрозділ швидкого реагування Бундесверу. Військові встановили візуальний контакт із безпілотниками за допомогою власного дрона та спробували їх перехопити.

Для цього використовували штурмові гвинтівки G27P, оснащені ізраїльськими "розумними" прицілами Smash X4, які позиціонуються як засіб боротьби з дронами. Втім жоден із дронів збити не вдалося - вони зникли з району.

Інцидент класифікували як шпигунство

Після перевірки німецька контррозвідка та військова поліція класифікували подію як навмисне шпигунство. Експерти звертають увагу, що йдеться про систему вартістю понад 3,5 млрд доларів, яка є одним із небагатьох елементів захисту Європи від міжконтинентальних балістичних ракет.

Аналітики зазначають, що на момент інциденту багатошарова протиповітряна оборона об’єкта, ймовірно, ще не була повністю розгорнута, оскільки система лише входила в експлуатацію.

Ризики для всієї системи ППО Європи

Фахівці попереджають: якщо протидроновий захист Arrow 3 не буде суттєво посилений, то у разі прямого конфлікту з РФ система може стати однією з перших цілей. При цьому для її виведення з ладу можуть знадобитися не дорогі ракети, а кілька дешевих безпілотників.

Ризик посилюється тим, що радіолокаційна станція Arrow 3 є стаціонарною, а її координати добре відомі.

Коли Arrow 3 стане повністю боєготовою

Попри перше розгортання у 2025–2026 роках, повної бойової готовності системи Arrow 3 у Німеччині очікують лише у 2030 році. Водночас Берлін планує налагодити локальне виробництво ракет-перехоплювачів та додатково закупити ще кілька таких систем приблизно на 3 млрд євро.