Десятки дронов кружили над авиабазой в Германии: Bild узнал о провале военных

В Германии еще в декабре 2025 года произошел инцидент с массированным полетом неизвестных дронов над одной из авиабаз. Ни полиция, ни армия ничего не смогли сделать с этими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как стало известно из внутренних документов немецкой армии, 11 декабря 2025 года над авиабазой Бундесвера Иммельман в Нижней Саксонии были зафиксированы десятки неизвестных дронов. Сначала военные обнаружили два беспилотника и сообщили об этом в полицию.

Но после этого выяснилось, что в воздушном пространстве над базой значительно больше дронов. Всего насчитали 23 беспилотника, которые несколько часов без всякого препятствия кружили над базой - а полиция и военные только наблюдали, поскольку не могли их сбить.

В последующие несколько дней массированные полеты БПЛА над базой продолжались. Типы дронов были разные, в том числе с размахом крыльев более двух метров. Военные попытались противодействовать дронам с помощью системы радиоэлектронного подавления, но попытки провалились. Огонь по дронам не открывался.

Представитель Бундесвера подтвердил изданию, что инцидент был, но отказался раскрывать какие-либо детали. Эксперты считают, что полеты были связаны с РФ, имели разведывательный характер, а запустить дроны могли российские суда у побережья Германии.