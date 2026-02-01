ua en ru
Десятки дронов кружили над авиабазой в Германии: Bild узнал о провале военных

Германия, Воскресенье 01 февраля 2026 15:56
UA EN RU
Десятки дронов кружили над авиабазой в Германии: Bild узнал о провале военных Иллюстративное фото: ни один дрон перехватить не удалось (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Германии еще в декабре 2025 года произошел инцидент с массированным полетом неизвестных дронов над одной из авиабаз. Ни полиция, ни армия ничего не смогли сделать с этими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как стало известно из внутренних документов немецкой армии, 11 декабря 2025 года над авиабазой Бундесвера Иммельман в Нижней Саксонии были зафиксированы десятки неизвестных дронов. Сначала военные обнаружили два беспилотника и сообщили об этом в полицию.

Но после этого выяснилось, что в воздушном пространстве над базой значительно больше дронов. Всего насчитали 23 беспилотника, которые несколько часов без всякого препятствия кружили над базой - а полиция и военные только наблюдали, поскольку не могли их сбить.

В последующие несколько дней массированные полеты БПЛА над базой продолжались. Типы дронов были разные, в том числе с размахом крыльев более двух метров. Военные попытались противодействовать дронам с помощью системы радиоэлектронного подавления, но попытки провалились. Огонь по дронам не открывался.

Представитель Бундесвера подтвердил изданию, что инцидент был, но отказался раскрывать какие-либо детали. Эксперты считают, что полеты были связаны с РФ, имели разведывательный характер, а запустить дроны могли российские суда у побережья Германии.

Отметим, недавно Германия обнаружила уязвимость в безопасности во время развертывания одной из ключевых систем противоракетной обороны Европы - израильской Arrow 3. Во время развертывания РЛС ПВО над ней пролетели три неизвестных дрона, ни один из них не удалось обезвредить.

В 2025 году в Германии зафиксировали резкий рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные органы насчитали более тысячи подозрительных полетов беспилотников над территорией страны. Преимущественным образом дроны летали над военными объектами.

Российская Федерация Бундесвер Дрони
