Німеччина звинуватила Путіна у спробі ядерного залякування

Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі є спробою залякування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Німеччини, яку цитує Welt.

В МЗС зазначають, що заява Путіна викликали критику з боку уряду Німеччини. При цьому у Німеччині розглядають її як спроби ядерного залякування.

"Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Німеччині нагадали, що Білорусь на міжнародному рівні зобов'язалася бути вільною від ядерної зброї.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.