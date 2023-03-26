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Германия обвинила Путина в попытке ядерного запугивания

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Берлин, Воскресенье 26 марта 2023 12:44
Германия обвинила Путина в попытке ядерного запугивания Фото: Берлин раскритиковал Путина за попытки ядерного запугивания (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси является попыткой запугивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Германии, которое цитирует Welt.

В МИД отмечают, что заявление Путина вызвало критику со стороны правительства Германии. При этом в Германии рассматривают ее как попытки ядерного запугивания.

"Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Германии напомнили, что Беларусь на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

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