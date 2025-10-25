Німеччина збільшить інвестиції в українську енергетику до 450 млн євро: подробиці

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро, який буде направлений на відновлення пошкодженої енергетики.

Також раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.

Також Клінгбейль зазначав, що у російського диктатора Володимира Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

Окрім того, повідомлялось, що протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.