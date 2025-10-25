Германия увеличит инвестиции в украинскую энергетику до 450 млн евро: подробности

"Мы будем поднимать взносы в энергетический фонд поддержки Украины. Германия уже заплатила 390 млн евро, 30 млн (евро - ред.) мы согласовали летом, но сегодня я хочу сообщить, что мы еще 30 млн евро дополнительно будем инвестировать", - отметила Райхе.

По ее словам, таким образом, в целом Германия планирует предоставить 450 млн евро.

"Это будут хорошо инвестированные деньги, и это практически треть всего энергетического фонда поддержки Украины. Эти деньги позволят приобрести необходимые технические средства для того, чтобы спасти Украину", - добавила министр энергетики Германии.

По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, всего сейчас в фонде поддержки аккумулировано 1,2 млрд евро.