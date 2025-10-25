Німеччина збільшить інвестиції в українську енергетику до 450 млн євро: подробиці

Німеччина найближчим часом збільшить інвестиції у відновлення української енергетики після російських атак до 450 млн євро. Кошти будуть витрачатись дуже ефективно.

Про це заявила міністр енергетики Німеччини Катеріна Райхе, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна .

"Це будуть гарно інвестовані гроші, і це практично третина всього енергетичного фонду підтримки України. Ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну", - додала міністр енергетики Німеччини.

"Ми будемо піднімати внески в енергетичний фонд підтримки України. Німеччина вже заплатила 390 млн євро, 30 млн (євро – ред.) ми погодили влітку, але сьогодні я хочу повідомити, що ми ще 30 млн євро додатково будемо інвестувати", - зазначила Райхе.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро, який буде направлений на відновлення пошкодженої енергетики.

Також раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.

Також Клінгбейль зазначав, що у російського диктатора Володимира Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. За його словами, "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

Окрім того, повідомлялось, що протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.