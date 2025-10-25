ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Германия увеличит инвестиции в украинскую энергетику до 450 млн евро: подробности

Суббота 25 октября 2025 14:36
Германия увеличит инвестиции в украинскую энергетику до 450 млн евро: подробности Фото: Катерина Райхе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун, Юрий Дощатов

Германия в ближайшее время увеличит инвестиции в восстановление украинской энергетики после российских атак до 450 млн евро. Средства будут расходоваться очень эффективно.

Об этом заявила министр энергетики Германии Катерина Райхе, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Мы будем поднимать взносы в энергетический фонд поддержки Украины. Германия уже заплатила 390 млн евро, 30 млн (евро - ред.) мы согласовали летом, но сегодня я хочу сообщить, что мы еще 30 млн евро дополнительно будем инвестировать", - отметила Райхе.

По ее словам, таким образом, в целом Германия планирует предоставить 450 млн евро.

"Это будут хорошо инвестированные деньги, и это практически треть всего энергетического фонда поддержки Украины. Эти деньги позволят приобрести необходимые технические средства для того, чтобы спасти Украину", - добавила министр энергетики Германии.

По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, всего сейчас в фонде поддержки аккумулировано 1,2 млрд евро.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Германия выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро, который будет направлен на восстановление поврежденной энергетики.

Также ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль заявил, что Германия примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом.

Также Клингбейль отмечал, что у российского диктатора Владимира Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. По его словам, "Украина может и дальше полагаться на Германию".

Кроме того, сообщалось, что в течение ближайших лет Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро.

