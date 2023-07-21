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Німеччина заявила про готовність захищати Польщу в разі нападу "вагнерівців" із Білорусі

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П'ятниця 21 липня 2023 20:16
Німеччина заявила про готовність захищати Польщу в разі нападу "вагнерівців" із Білорусі Фото: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина зобов'язалася захищати Польщу в разі можливого нападу найманців ПВК "Вагнера" з Білорусі.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час пресконференції в Празі в п'ятницю Пісторіус відповів на запитання про те, чи занепокоєна Німеччина присутністю найманої ПВК "Вагнера" в Білорусі та перспективою нападу вздовж кордону з Польщею.

"Ми всі разом, завжди в найтіснішій координації, не тільки коли фізично зустрічаємося на рівні міністрів оборони, а й в інших випадках. Там, де нашим польським друзям потрібна підтримка, у найгіршому випадку вони її отримають", - відповів Пісторіус.

Пісторіус додав, що він може з упевненістю сказати, що два союзники по НАТО готові до нападу.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців мала переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

18 липня "Білоруський Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а 19 липня стало відомо про прибуття дев'ятої колони.

До того ж у Білорусі пройдуть спільні навчання спецназівців та "вагнерівців" біля кордону з Польщею.

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Білорусь Польща ПВК Вагнера
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