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Германия заявила о готовности защищать Польшу в случае нападения "вагнеровцев" из Беларуси

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Пятница 21 июля 2023 20:16
Германия заявила о готовности защищать Польшу в случае нападения "вагнеровцев" из Беларуси Фото: Министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия обязалась защищать Польшу в случае возможного нападения наемников ЧВК "Вагнера" из Беларуси.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время пресс-конференции в Праге в пятницу Писториус ответил на вопрос о том, обеспокоена ли Германия присутствием наемной ЧВК "Вагнера" в Беларуси и перспективой нападения вдоль границы с Польшей.

"Мы все вместе, всегда в тесной координации, не только когда физически встречаемся на уровне министров обороны, но и в других случаях. Там, где нашим польским друзьям нужна поддержка, в худшем случае они ее получат", - ответил Писториус.

Писториус добавил, что он может с уверенностью сказать, что два союзника по НАТО готовы к нападению.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для солдат.

18 июля "Белорусский Гаюн" сообщал о 2 тысячах наемников на территории Беларуси, а 19 июля стало известно о прибытии девятой колонны.

К тому же в Беларуси пройдут совместные учения спецназовцев и "вагнеровцев" у границы с Польшей.

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Беларусь Польша ЧВК Вагнера
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