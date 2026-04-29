Німеччина затвердила показники бюджету на 2027 рік з мільярдами для України

Уряд Німеччини у середу, 29 квітня, затвердив основні показники бюджету на 2027 рік. Він також урахував допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Загальний обсяг запозичень становитиме 196,5 млрд євро, що зумовлено збільшенням видатків на застарілу інфраструктуру та оборону.
У 2024 році цей показник становив 50,5 млрд євро за попереднього уряду, до того як Німеччина минулого року відмовилася від політики бюджетного консерватизму, намагаючись оживити свою економіку. У бюджеті цього року передбачено збільшення державного боргу на 180 млрд євро.
Бюджет передбачає істотне збільшення видатків на оборону, які, згідно з базовим бюджетом, зростуть до 105,8 млрд євро у 2027 році з 82,7 млрд євро у 2026 році.
З урахуванням спеціального фонду оборони та фондів для України, загальні витрати на оборону у 2027 році мають сягнути 144,9 мільярда євро.
Згідно з основними пунктами угоди, Німеччина продовжить надавати Україні підтримку в розмірі 11,6 млрд євро у 2027 році та 8,5 млрд євро на рік у період з 2028 по 2030 рік.
Відповідаючи на питання про скорочення підтримки України з 2028 року, міністр фінансів Ларс Клінгбейль вказав на схвалений кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України.
Він також додав, що цифри, включені до фінансової програми, можуть змінитися в майбутньому, залежно від потреб України.
Нагадаємо, Німеччина продовжує посилювати обороноздатність України. Зокрема, міністр оборони країни Борис Пісторіус оголосив про запуск масштабного пакета підтримки української ППО, розрахованого на кілька років.
Крім того, Берлін та Київ домовилися про посилення далекобійних можливостей ЗСУ. Для цього країни створюють спільне оборонне підприємство, що дозволить Україні ефективніше завдавати ударів на великі відстані.