У Берліні затримали шпигуна РФ, який "зливав" дані про військову допомогу Україні

Прокуратура Німеччини у Берліні затримала громадянина Казахстану, який "зливав" Росії дані про військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини.

"Вчора, 28 квітня, Федеральна прокуратура заарештувала громадянина Казахстану Сергія К. Також було проведено обшук у приміщенні підозрюваного, а також у приміщенні особи, яка не підозрюється у жодних правопорушеннях", - зазначили у прокуратурі.

Зазначається, що чоловіка підозрюють у співпраці з іноземною розвідувальною службою.

Що відомо про дії підозрюваного

Відомо, що Сергій К. постійно контактував з російською розвідувальною службою з Німеччини щонайменше з травня 2025 року. До свого арешту обвинувачений передавав своєму куратору численні відомості різного характеру.

Зокрема, він "зливав" деталі про військову підтримку України Німеччиною та про німецьку збройову та оборонну промисловість, зокрема компанії, що розробляють дрони та роботів.

Крім того, він неодноразово надсилав фотографії громадських будівель у Берліні та військових колон на автомагістралях, включаючи колону, що належить державі-члену НАТО. Він також пропонував завербувати нових осіб для диверсійно-шпигунської роботи.

Сьогодні підозрюваного буде доставлено до слідчого судді Федерального суду, який видасть ордер на арешт та вирішить питання про обрання запобіжного заходу.