Германия утвердила показатели бюджета на 2027 год с миллиардами для Украины

Правительство Германии в среду, 29 апреля, утвердило основные показатели бюджета на 2027 год. Оно также учло помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Общий объем заимствований составит 196,5 млрд евро, что обусловлено увеличением расходов на устаревшую инфраструктуру и оборону.
В 2024 году этот показатель составлял 50,5 млрд евро при предыдущем правительстве, до того как Германия в прошлом году отказалась от политики бюджетного консерватизма, пытаясь оживить свою экономику. В бюджете этого года предусмотрено увеличение государственного долга на 180 млрд евро.
Бюджет предусматривает существенное увеличение расходов на оборону, которые, согласно базовому бюджету, вырастут до 105,8 млрд евро в 2027 году с 82,7 млрд евро в 2026 году.
С учетом специального фонда обороны и фондов для Украины, общие расходы на оборону в 2027 году должны достичь 144,9 миллиарда евро.
Согласно основным пунктам соглашения, Германия продолжит оказывать Украине поддержку в размере 11,6 млрд евро в 2027 году и 8,5 млрд евро в год в период с 2028 по 2030 год.
Отвечая на вопрос о сокращении поддержки Украины с 2028 года, министр финансов Ларс Клингбейль указал на одобренный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины.
Он также добавил, что цифры, включенные в финансовую программу, могут измениться в будущем, в зависимости от потребностей Украины.
Напомним, Германия продолжает усиливать обороноспособность Украины. В частности, министр обороны страны Борис Писториус объявил о запуске масштабного пакета поддержки украинской ПВО, рассчитанного на несколько лет.
Кроме того, Берлин и Киев договорились об усилении дальнобойных возможностей ВСУ. Для этого страны создают совместное оборонное предприятие, что позволит Украине эффективнее наносить удары на большие расстояния.