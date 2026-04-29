Германия утвердила показатели бюджета на 2027 год с миллиардами для Украины

Общий объем заимствований составит 196,5 млрд евро, что обусловлено увеличением расходов на устаревшую инфраструктуру и оборону.

В 2024 году этот показатель составлял 50,5 млрд евро при предыдущем правительстве, до того как Германия в прошлом году отказалась от политики бюджетного консерватизма, пытаясь оживить свою экономику. В бюджете этого года предусмотрено увеличение государственного долга на 180 млрд евро.

Бюджет ориентирован на оборону

Бюджет предусматривает существенное увеличение расходов на оборону, которые, согласно базовому бюджету, вырастут до 105,8 млрд евро в 2027 году с 82,7 млрд евро в 2026 году.

С учетом специального фонда обороны и фондов для Украины, общие расходы на оборону в 2027 году должны достичь 144,9 миллиарда евро.

Помощь Украине

Согласно основным пунктам соглашения, Германия продолжит оказывать Украине поддержку в размере 11,6 млрд евро в 2027 году и 8,5 млрд евро в год в период с 2028 по 2030 год.

Отвечая на вопрос о сокращении поддержки Украины с 2028 года, министр финансов Ларс Клингбейль указал на одобренный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины.

Он также добавил, что цифры, включенные в финансовую программу, могут измениться в будущем, в зависимости от потребностей Украины.