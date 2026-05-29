Германия заказала для армии тысячи машин на миллиард евро (фото)

14:45 29.05.2026 Пт
2 мин
Как выглядят новые машины для немецкой армии?
aimg Константин Широкун
Германия заказала для армии тысячи машин на миллиард евро (фото) Фото: Германия заказала для армии тысячи машин (rheinmetall.com)
Немецкая армия заказала у компании Rheinmetall более двух тысяч полноприводных грузовых автомобилей на сумму около миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Отмечается, что Бундесвер заказал у Rheinmetall поставку более 2 тысяч военно-транспортных машин. Речь идет о незащищенных логистических машинах в вариантах 4x4 (3,5 т), 6x6 (5 т) и 8x8 (15 т).

Цена контракта - 1,015 млрд евро. Крупный заказ является частью рамочного контракта, заключенного в 2024 году на общую сумму до 6500 машин, и будет оформлен во втором квартале 2026 года.

Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) начнет поставку машин в первой половине 2026 года. Подавляющее большинство машин должно быть поставлено до конца 2026 года. Заказ включает примерно тысячу машин компоновкой 8x8 и около тысячи машин 4x4 и 6x6.

"Благодаря широкой стандартизации семейства машин HX, армия Германии получает значительную синергию в обучении, эксплуатации и техническом обслуживании. Наши машины используются по всему миру и доказали свою надежность в самых суровых климатических условиях", - заявил генеральный директор и председатель правления RMMV Кристоф Мюллер.

В компании подчеркивают, что линейка грузовых машин была разработана специально для удовлетворения военных требований и характеризуется исключительной проходимостью и прочностью.

Напомним, ранее в немецком концерне Rheinmetall заявили, что высоко оценивают уровень украинских разработок и подчеркивают свое восхищение инновациями страны.

Это прозвучало на фоне резонанса, возникшего ранее после слов генерального директора компании, который, комментируя тему производства дронов, сравнил этот процесс с "игрой в Lego".

