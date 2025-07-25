Німеччина відповіла, чи визнає Палестину найближчим часом

Франція визнала Палестину

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.

Тим часом на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду і Макрона з вимогою визнати незалежність Палестини.

Сполучені Штати своєю чергою сьогодні "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.

Зауважимо, що Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа.

Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан. Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.

Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Її незалежність визнали 139 зі 193 держав - членів ООН.

Раніше повідомлялося, що Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестину державою. Пізніше це зробила й Вірменія.

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