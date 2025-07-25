Германия ответила, признает ли Палестину в ближайшее время

Франция признала Палестину

Напомним, в четверг, 24 июля, Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа.

Тем временем на премьер-министра Британии Кира Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона с требованием признать независимость Палестины.

Соединенные Штаты в свою очередь сегодня "решительно отвергли" план президента Франции о признании Палестинского государства.

Заметим, что Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа.

Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.

Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину государством. Позже это сделала и Армения.

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