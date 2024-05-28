Іспанія, Норвегія та Ірландія офіційно визнали Палестину як державу
Іспанія, Норвегія та Ірландія ухвалили рішення про офіційне визнання палестинської держави в рамках скоординованих зусиль трьох західноєвропейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у телезверненні заявив, що "це історичне рішення, яке переслідує єдину мету - допомогти ізраїльтянам і палестинцям досягти миру".
Незабаром до Іспанії приєдналися Ірландія і Норвегія, офіційно оформивши рішення. Палестинський прапор було піднято в Дубліні біля Лейнстер-хауса, де засідає ірландський парламент.
"Це важливий момент, і я думаю, що він дає зрозуміти всьому світу, що є практичні дії, які ви можете зробити як країна, щоб допомогти зберегти надію і призначення рішення про дві держави в той час, коли інші намагаються сумно розбомбити його в небуття", - заявив прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде у своїй заяві зазначив, що "впродовж більш ніж 30 років Норвегія є одним із найактивніших прихильників створення палестинської держави. Сьогоднішній день, коли Норвегія офіційно визнає Палестину як державу, є важливою віхою у відносинах між Норвегією і Палестиною".
Палестина
Палестина - це регіон на Близькому Сході, територія якого розділена на дві частини: Західний берег і Газа. Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на заході річки Йордан. Сектор Газа - це прибережна смуга землі, розташована на півдні Західного берега.
Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Її незалежність було визнано 138 зі 193 держав - членів ООН.
Раніше повідомлялося, що влада Норвегії, Іспанії та Ірландії вирішила визнати Палестину державою.
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