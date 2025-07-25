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Німеччина відповіла, чи визнає Палестину найближчим часом

Німеччина, П'ятниця 25 липня 2025 13:37
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Німеччина відповіла, чи визнає Палестину найближчим часом Фото: Німеччина не планує визнавати Палестинську державу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина не планує визнавати Палестинську державу в найближчій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Анонімний речник німецького уряду наголосив, що Німеччина не має короткострокових планів визнати Палестинську державу.

Він пояснив, що сьогодні вранці Німеччина стежить за реакцією інших великих європейських країн на плани Франції визнати Палестину, про які вчора ввечері оголосив президент Еммануель Макрон.

Речник також зазначив, що "наразі пріоритетом є вжиття давно необхідних заходів для досягнення дводержавного рішення", пообіцявши "посилити тиск, якщо прогрес не буде досягнутий".

Франція визнала Палестину

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.

Тим часом на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду і Макрона з вимогою визнати незалежність Палестини.

Сполучені Штати своєю чергою сьогодні "рішуче відкинули" план президента Франції щодо визнання Палестинської держави.

Зауважимо, що Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа.

Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан. Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.

Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Її незалежність визнали 139 зі 193 держав - членів ООН.

Раніше повідомлялося, що Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестину державою. Пізніше це зробила й Вірменія.

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