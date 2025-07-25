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Германия ответила, признает ли Палестину в ближайшее время

Германия, Пятница 25 июля 2025 13:37
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Германия ответила, признает ли Палестину в ближайшее время Фото: Германия не планирует признавать Палестинское государство (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германия не планирует признавать Палестинское государство в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Анонимный представитель немецкого правительства подчеркнул, что Германия не имеет краткосрочных планов признать Палестинское государство.

Он пояснил, что сегодня утром Германия следит за реакцией других крупных европейских стран на планы Франции признать Палестину, о которых вчера вечером объявил президент Эммануэль Макрон.

Представитель также отметил, что "сейчас приоритетом является принятие давно необходимых мер для достижения двугосударственного решения", пообещав "усилить давление, если прогресс не будет достигнут".

Франция признала Палестину

Напомним, в четверг, 24 июля, Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа.

Тем временем на премьер-министра Британии Кира Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона с требованием признать независимость Палестины.

Соединенные Штаты в свою очередь сегодня "решительно отвергли" план президента Франции о признании Палестинского государства.

Заметим, что Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа.

Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.

Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину государством. Позже это сделала и Армения.

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