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Німеччина не відмовляється надати Україні Taurus, однак є нюанс, - Пісторіус

Четвер 21 вересня 2023 19:20
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Німеччина не відмовляється надати Україні Taurus, однак є нюанс, - Пісторіус Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Taurus, втім для схвалення рішення поки що не пройдені всі необхідні процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в його спільному інтерв'ю з французьким колегою Себастьєном Лекорню виданню Le Monde.

"Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час… Наш обов'язок - ретельно розглянути всі питання", - сказав Пісторіус, додавши, що усвідомлює, яку користь вони можуть дати українським воїнам.

Пісторіус відзначив, що Taurus є системами дуже великої дальності. Відповідаючи на питання, чи не вистачає Німеччині зобов’язання Києва не використовувати ці ракети за межами території України, міністр оборони пояснив, що "зобов’язання, звісно, дуже важливе, але це не єдиний фактор перевірки".

Передача Taurus Україні

Протягом останніх місяців в Німеччині обговорюють поставку Україні ракет Taurus. ЗСУ потребують відповідне озброєння для того, щоб завдавати ударів по тилових позиціях російських окупантів.

15 вересня Пісторіус підтвердив, що рішення про передачу можуть ухвалити протягом одного-двох тижнів. Водночас раніше з'явилась інформація про те, що поставку блокує лише канцлер Олаф Шольц.

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