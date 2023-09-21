Германия не отказывается предоставить Украине Taurus, однако есть нюанс, - Писториус

Германия не отказала Украине в крылатых ракетах большой дальности Taurus, впрочем, для одобрения решения пока не пройдены все необходимые процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса в его совместном интервью с французским коллегой Себастьеном Лекорне изданию Le Monde.

"Нет, мы не отказываемся от крылатых ракет. Мы рассматриваем запрос и его последствия. Например, необходимо учитывать юридические или технические аспекты. Я знаю, что для этого нужно время... Наш долг - тщательно рассмотреть все вопросы", - сказал Писториус, добавив, что осознает, какую пользу они могут дать украинским воинам.

Писториус отметил, что Taurus являются системами очень большой дальности. Отвечая на вопрос, не хватает ли Германии обязательства Киева не использовать эти ракеты за пределами территории Украины, министр обороны пояснил, что "обязательство, конечно, очень важно, но это не единственный фактор проверки".

Передача Taurus Украина

В последние месяцы в Германии обсуждают поставку Украине ракет Taurus. ВСУ нуждаются в соответствующем вооружении для того, чтобы наносить удары по тыловым позициям российских оккупантов.

15 сентября Писториус подтвердил, что решения о передаче могут быть приняты в течение одной-двух недель. В то же время, ранее появилась информация о том, что поставку блокирует только канцлер Олаф Шольц.