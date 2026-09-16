Палата представників США визначила дату фінального голосування за санкції проти РФ

Палата представників США проголосувала за регламент розгляду законопроєкту про санкції проти Росії з рахунком 214 проти 211. Фінальне голосування щодо самого закону відбудеться у середу, 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) журналіста Радіо Свобода Алекса Рауфоглу.

Процедурному голосуванню щодо порядку розгляду законопроєкту спершу бракувало голосів для проходження.

Серед республіканців проти проголосували Енді Гарріс, Тім Берчетт та Ральф Норман, тоді як демократи Джаред Голден та ще один законодавець підтримали республіканців і проголосували "за".

Утім, зрештою голосування таки ухвалили з рахунком 214 проти 211.

Одразу після цього конгресмен Майкл Маккол оголосив: "Завтра я керуватиму дебатами в залі Палати представників щодо фінального ухвалення закону про санкції Ліндсі Грема".

Після розчищення процедурного шляху співавтор законопроєкту сенатор Річард Блюменталь звернувся до української громади.

"Ми не заспокоїмось, поки Україна не стане захищеною вільною нацією", - заявив Блюменталь.

За його словами, закон здатен "спопелити" воєнну машину Путіна.

"Єдиний спосіб зупинити хуліганів - відштовхнути їх і вдарити в обличчя", - додав сенатор.