Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Бориса Пісторіуса, якого цитує Tagesschau .

"Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде", - сказав він на першій "Вестфальській мирній конференції" в Мюнстері.

Пісторіус додав, що це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.

"Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку", - сказав міністр.

Він додав, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу, і є дуже складним промисловим продуктом: "Ми не говоримо про програмування кавомашини".

Ракети Taurus для України

ЗМІ повідомляли, що Україна офіційно запросила у Німеччини ракети Taurus, але Берлін довго не міг зважитися на передачу.

Наприкінці липня німецькі журналісти писали, що в уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus. При цьому, за інформацією Spiegel, канцлер Олаф Шольц хотів внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари українських бійців по території Росії.

Так, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман зазначала, що Шольц - єдиний всередині коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus. Тож вчора депутати Бундестагу написали листа до Шольца й Пісторіуса з закликом передати Україні ракети Taurus.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.