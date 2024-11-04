Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

"Ми збільшуємо нашу гуманітарну підтримку. Плюс 200 мільйонів євро додатково для зимової підтримки. Ті домівки, які не мають тепла, зможуть забезпечити себе теплом", - сказала Бербок.

Вона додала, що для забезпечення домівок теплом взимку будуть надані генератори.

Крім цього, глава МЗС Німеччини наголосила, що найкращий захист для України - зміцнення протиповітряної оборони.

За її словами, Німеччина буде обʼєднувати зусилля в рамках "міжнародної ініціативи ППО".

Бербок також додала, що обговорила з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою співпрацю у виробництві дронів.