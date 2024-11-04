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Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина напередодні зими виділить додаткові 200 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Ми збільшуємо нашу гуманітарну підтримку. Плюс 200 мільйонів євро додатково для зимової підтримки. Ті домівки, які не мають тепла, зможуть забезпечити себе теплом", - сказала Бербок.

Вона додала, що для забезпечення домівок теплом взимку будуть надані генератори.

Крім цього, глава МЗС Німеччини наголосила, що найкращий захист для України - зміцнення протиповітряної оборони.

За її словами, Німеччина буде обʼєднувати зусилля в рамках "міжнародної ініціативи ППО". 

Бербок також  додала, що обговорила з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою співпрацю у виробництві дронів.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, востаннє Німеччина оголошувала про новий пакет військової допомоги Україні у травні. Тоді до нього також увійшло озброєння на 500 млн євро, зокрема ракети для IRIS-T.

У серпні ЗМІ писали про те, за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. При цьому на 2024 рік у Німеччині було виділено близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України.

При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.

У жовтні уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли танки Leopard 1A5 і бойові машини піхоти Marder.

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