Германия выделит дополнительные 200 млн евро на гуманитарную помощь Украине

"Мы увеличиваем нашу гуманитарную поддержку. Плюс 200 миллионов евро дополнительно для зимней поддержки. Те дома, которые не имеют тепла, смогут обеспечить себя теплом", - сказала Бербок.

Она добавила, что для обеспечения домов теплом зимой будут предоставлены генераторы.

Кроме этого, глава МИД Германии подчеркнула, что лучшая защита для Украины – укрепление противовоздушной обороны.

По ее словам, Германия будет объединять усилия в рамках "международной инициативы ПВО". Усиливать поддержку в этой сфере.

Бербок также добавила, что обсудила с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сотрудничество в производстве дронов.