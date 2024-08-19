Акції оборонних компаній Німеччини впали через заморожування нової допомоги Україні

Акції німецьких оборонних компаній впали після того, як газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) повідомила, що міністерство фінансів не схвалить додаткових заявок на військову допомогу Україні через бюджетні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Акції виробника зброї Rheinmetall впали на 3%, ставши найбільшими аутсайдерами німецького індексу блакитних фішок Dax. Акції Hensoldt, виробника радарів для системи ППО IRIS-T та виробник танкових коробок передач Renk знизилися на 6% та 4% відповідно.

FAZ з посиланням на лист міністерства фінансів від 5 серпня повідомила, що жодних нових запитів на фінансування для України не буде схвалено на прохання канцлера Олафа Шольца.

Близько 8 млрд євро вже виділено на військову допомогу Україні у 2024 році, а закладені до бюджету 4 млрд євро на 2025 вже перекрито.

Допомога Україні за рахунок заморожених російських активів

Бюджетні плани на 2024 та 2025 роки не змінилися, повідомили Reuters джерела в уряді Німеччини. Заплановану фінансову допомогу Україні буде скорочено вдвічі до приблизно 4 млрд євро в 2025 році, оскільки додаткові кошти з кредитного плану G7 на 50 млрд доларів мають бути доступні з листопада, повідомили джерела.

Представник Hensoldt заявив, що публікація FAZ була "надмірно роздута" і що фірма не побачила в ньому жодної негативної реакції на свій бізнес.

Уряд Німеччини заявив, що замість того, щоб витрачати гроші платників податків, він хоче використати доходи від заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні в координації зі своїми партнерами щодо G7.

Переговори щодо бюджету між трипартійною коаліцією Німеччини були складними і тривалими, оскільки великі потреби у витратах на боротьбу зі зміною клімату, соціальні заходи та інфраструктуру суперечили закріпленим у конституції обмеженням на новий борг.

Минулого місяця лідери соціал-демократів, зелених та лібералів погодили проект бюджету на 481 млрд євро і лише 16 серпня досягли угоди щодо скорочення цільового показника дефіциту.