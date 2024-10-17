Leopard, Marder, гаубиці та дрони: у Німеччині оновили список допомоги Україні
Уряд Німеччини у четвер, 17 жовтня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли танки Leopard 1A5 і бойові машини піхоти Marder.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 8 танків Leopard 1A5, які передані спільно з Данією, 20 бойових машин піхоти Marder, 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000, один мостоукладальний танк BEAVER, дві броньовані інженерні машини WISENT 1 та чотири машини із захистом від мін і засідок.
Окрім цього вказано, що було передано додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тисячі артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети до системи ППО IRIS-T SLM, 30 розвідувальних дронів Vector.
У оновленому списку вказано, що Німеччина передала Україні 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів, 3000 протитанкових гранатометів RGW 90, 25 тисяч набоїв калібру 40 мм.
Серед іншого обладнання - 75 тисяч джгутів, 460 штурмових гвинтівок MK 556, 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом, 30 гвинтівок CR 308, а також 3000 пістолетів SFP9.
Цікаво і те, що Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, зимовий одяг.
Допомога Україні від Німеччини
У серпні ЗМІ писали про те, за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. При цьому на 2024 рік у Німеччині було виділено близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України.
При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.
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