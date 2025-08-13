Германия выделит 500 млн долларов на поставку американского оружия Украине

Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на 500 млн долларов в рамках инициативы НАТО PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Германия объявила, что будет финансировать третий большой пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины в рамках новой программы НАТО.

Нидерланды и группа скандинавских стран - Дания, Норвегия, Швеция - уже пообещали финансировать первые два пакета, каждый из которых также стоит около 500 млн долларов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал этот шаг.

"Я высоко оцениваю то, что Германия снова активизировала свои действия. Эта поставка поможет Украине защитить себя от российской агрессии", - отметил он.

Рютте отметил, что Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее объявление еще раз подчеркивает ее преданность делу помощи украинскому народу в защите его свободы и суверенитета".