ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия выделит 500 млн долларов на поставку американского оружия Украине

Среда 13 августа 2025 20:10
UA EN RU
Германия выделит 500 млн долларов на поставку американского оружия Украине Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на 500 млн долларов в рамках инициативы НАТО PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Германия объявила, что будет финансировать третий большой пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины в рамках новой программы НАТО.

Нидерланды и группа скандинавских стран - Дания, Норвегия, Швеция - уже пообещали финансировать первые два пакета, каждый из которых также стоит около 500 млн долларов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал этот шаг.

"Я высоко оцениваю то, что Германия снова активизировала свои действия. Эта поставка поможет Украине защитить себя от российской агрессии", - отметил он.

Рютте отметил, что Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее объявление еще раз подчеркивает ее преданность делу помощи украинскому народу в защите его свободы и суверенитета".

Новая инициатива США и НАТО

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Инициатива предусматривает, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Также Швеция, Дания и Норвегия вместе профинансируют закупку оборонного оборудования США для Украины на сумму 500 млн долларов.

Кроме того, Латвия также готова присоединиться к новой инициативе НАТО по финансированию американского оружия для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия