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Три країни НАТО виділять 500 млн доларів на постачання американської зброї Україні

Вівторок 05 серпня 2025 16:17
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Три країни НАТО виділять 500 млн доларів на постачання американської зброї Україні Фото: Швеція, Норвегія і Данія виділять 500 млн доларів на постачання зброї США Україні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Норвегія оголосила про участь у новій оборонній ініціативі, започаткованій Сполученими Штатами та НАТО у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву норвезького уряду.

Йдеться про програму PURL (Priority Ukraine Requirements List) - перелік пріоритетних потреб України, що передбачає швидке постачання американських систем озброєння, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

У межах першого пакета Швеція, Данія та Норвегія разом профінансують закупівлю оборонного обладнання США на суму 500 мільйонів доларів.

Як уточнив уряд Осло, Норвегія надасть 1,5 мільярда крон, тобто близько 135 мільйонів доларів США.

"Це важлива ініціатива НАТО та США. Вона допомагає забезпечити швидке отримання Україною життєво важливого військового обладнання для самозахисту, а також зміцнює співпрацю між Сполученими Штатами та європейськими країнами у підтримці України", - заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Ініціатива передбачає серію пакетів, які розробляються Сполученими Штатами у співпраці з НАТО та Україною.

У першій черзі йдеться про боєприпаси до систем ППО Patriot, а також інше критично важливе озброєння.

Окрім участі в PURL, Норвегія також продовжує фінансувати свою масштабну програму підтримки України та сусідніх країн у межах пакету Нансена.

Загальні витрати на 2025 рік, за словами уряду, сягнуть 85 мільярдів норвезьких крон (7,7 млрд доларів США).

Системи Patriot для України

Президент Дональд Трамп анонсував передачу Україні додаткових систем ППО Patriot, але зауважив, що їх оплатять союзники по НАТО.

Зокрема, Трамп пообіцяв передати Україні 17 комплексів Patriot.

У понеділок, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Під час засідання учасники коаліції пообіцяли Києву допомогу в посиленні протиповітряної оборону системами Patriot.

Зокрема, Німеччина та США домовилися про передачу Україні п'яти систем Patriot.

Хоча Трамп заявив, що системи надійдуть на озброєння України досить швидко, на виконання угоди можуть піти місяці.

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Швеція Данія Норвегія Сполучені Штати Америки Україна
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