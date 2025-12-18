Німеччина виділила додаткові 70 млн євро зимової допомоги для України
У зв'язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України уряд Німеччини виділив Києву додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро.
Про це заявила міністр розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За словами Алабалі-Радован, її міністерство розширює допомогу, "щоб забезпечити опаленням, водопостачанням та електроенергією понад два з половиною мільйони людей".
"Особливо зараз, в холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України", - зазначила вона.
Кошти в першу чергу призначені для інвестицій у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.
"Муніципалітети повинні мати можливість гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак. Ці заходи з енергопостачання допоможуть людям організувати своє повсякденне життя", - підкреслила міністр..
Зазначається, що з відповідним проханням до Німеччини звернулася українська сторона.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, Україна та Німеччина за підсумками засідання "Рамштайну" 16 грудня уклали домовленостей на суму в 1,2 млрд євро. Серед них - купівля німцями українських дронів та оплата Берліном виготовлення 200 самохідних гармат "Богдана".
Також нещодавно Німеччина передала Збройним силам України дві системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.
У листопаді Німеччина виділила Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 млн євро у відповідь на триваючі російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Раніше Німеччина анонсувала збільшення фінансової допомоги Україні на близько 3 млрд євро у 2026 році.