Плюс 3 млрд євро у 2026 році. Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні, - Reuters

Німеччина анонсувала збільшення фінансової допомоги Україні на близько три мільярди євро у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни Росії", - повідомило агентству одну з джерел в уряді країни.

Міністри фінансів і оборони Німеччини додадуть додаткові три мільярди євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік.

Джерело додало, що ці кошти підуть на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та заміну двох систем Patriot.

Інше джерело в уряді повідомило Reuters, що німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав ці плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. У бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила 8,5 мільярда євро для України.