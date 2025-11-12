ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина виділяє додаткові 40 млн євро зимової допомоги для України

Німеччина, Середа 12 листопада 2025 11:45
UA EN RU
Німеччина виділяє додаткові 40 млн євро зимової допомоги для України Фото: глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Німеччина виділяє Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 мільйонів євро у відповідь на триваючі російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує ntv.

"Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими і освітленими, і щоб Росії - з її цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газо- та теплопостачання не вдалося зламати моральний дух захисників своєї батьківщини", - наголосив глава МЗС ФРН.

Кошти спрямують на гуманітарні потреби, зокрема ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставку генераторів, ковдр і засобів гігієни.

Наприкінці жовтня уряд ФРН уже оголосив про внесок у розмірі 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, який забезпечує постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Допомога Німеччини для України

Раніше Німеччина анонсувала збільшення фінансової допомоги Україні на близько три мільярди євро у 2026 році.

Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Україна отримала від Німеччини нові системи протиповітряної оборони Patriot.

До цього Берлін заявляв про наміри передати дві системи зі складів Бундесверу на початку серпня 2025 року. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.

Зазначимо, Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро. Він буде направлений на відновлення пошкодженої української енергетики.

Ці гроші пришвидшать постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні
Новини
Галущенко вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці
Галущенко вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа