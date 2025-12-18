ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Германия выделила дополнительные 70 млн евро зимней помощи для Украины

Германия, Четверг 18 декабря 2025 09:53
UA EN RU
Германия выделила дополнительные 70 млн евро зимней помощи для Украины Фото: министр развития Германии Рим Алабали-Радован (tagesschau.de)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии выделило Киеву дополнительную помощь в размере 70 млн евро.

Об этом заявила министр развития Германии Рим Алабали-Радован, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По словам Алабали-Радован, ее министерство расширяет помощь, "чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек".

"Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины", - отметила она.

Средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.

"Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь", - подчеркнула министр.

Отмечается, что с соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Украина и Германия по итогам заседания "Рамштайн" 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. Среди них - покупка немцами украинских дронов и оплата Берлином изготовления 200 самоходных пушек "Богдана".

Также недавно Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T.

В ноябре Германия выделила Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 млн евро в ответ на продолжающиеся российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Ранее Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине на около 3 млрд евро в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине
Новости
Обесточивание населенных пунктов, пожары, раненые: последствия атаки дронов по Украине
Обесточивание населенных пунктов, пожары, раненые: последствия атаки дронов по Украине
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW