Германия выделила дополнительные 70 млн евро зимней помощи для Украины

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии выделило Киеву дополнительную помощь в размере 70 млн евро.

Об этом заявила министр развития Германии Рим Алабали-Радован, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

По словам Алабали-Радован, ее министерство расширяет помощь, "чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек".

"Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины", - отметила она.

Средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.

"Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь", - подчеркнула министр.

Отмечается, что с соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.