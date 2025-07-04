Німеччина веде "інтенсивні переговори" про постачання Україні систем Patriot
Німеччина веде "інтенсивні переговори" про постачання Україні американських систем ППО Patriot, оскільки Росія посилює атаки з використанням дронів і ракет, а США цього тижня призупинили постачання зброї.
Про це заявив представник уряду Німеччини Стефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
На запитання про те, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлі Patriot для відправки до Києва, він заявив, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.
Він додав, що одним із варіантів, які розглядають, є купівля системи оборони Patriot у Сполучених Штатах і її подальша передача Україні.
"Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії",- заявив Корнеліус журналістам у Берліні.
Як повідомляє Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наприкінці цього місяця вирушить до Вашингтона для переговорів зі своїм американським колегою, повідомив представник міністерства оборони.
"Зрозуміло, Patriot також будуть на порядку денному", - сказав прес-секретар.
Угода зі США
Раніше видання Bild повідомило, що уряд Німеччини планує укласти зі США угоду про придбання систем ППО Patriot в інтересах України.
За його інформацією, Берлін чекає на зобов'язання США передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які будуть профінансовані німецьким урядом.
Проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити у США системи ППО, але безуспішно. Після цього Київ звернувся до Німеччини по допомогу.
Нагадаємо, Білий дім заявив, що США тимчасово припинили постачання зброї Україні, зокрема, важливих ракет для систем ППО Patriot. У Держдепі США заявили, що про припинення допомоги Київ попереджали заздалегідь.
За інформацією Politico, Київ має намір просити Вашингтон дозволити європейським країнам закуповувати американську зброю для української армії.
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