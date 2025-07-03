Україна запропонувала вихід із глухого кута із заморожуванням США поставок зброї, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Ідея з'явилася на тлі рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити відправлення вже схваленої допомоги, включно з ракетами для Patriot і боєприпасами, повідомили шість джерел, знайомих із переговорами

Новий механізм передачі зброї: ЄС як посередник

Кілька європейських держав розглядають можливість закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів. Ці кошти можуть бути зараховані до зобов'язань перед НАТО з оборонних витрат.

Однак для реалізації схеми потрібна згода США. Питання обговорюється у Вашингтоні, але остаточних домовленостей поки що немає.

Зеленський змінює підхід на тлі літнього наступу Росії

На тлі наступу РФ у районі Сум Україна змушена шукати нові шляхи отримання озброєнь. Росія захопила низку стратегічно важливих родовищ, а фронт продовжує вимагати критичних поставок.

"У нас немає вибору", - сказав один з українських чиновників. Йдеться про зброю, аналогів якій немає в інших країнах, крім США.

Переговори Зеленського і Трампа: позитив, але без рішень

Володимир Зеленський зустрівся з Трампом на саміті НАТО в Нідерландах. Переговори, за словами учасників, пройшли в позитивній атмосфері.

Трамп не виключив можливість постачання додаткових систем Patriot, але поки що не ухвалив рішення. Тим часом частину допомоги вже заморожено, що ставить під загрозу постачання на найближчі місяці.

Європа нарощує підтримку, але не замінить США

За словами генсека НАТО Марка Рютте, у першому кварталі 2025 року країни ЄС, Канада і Велика Британія надали Україні 23,5 млрд доларів. До кінця року вони планують виділити ще 40,6 млрд доларів.

Однак Європа не здатна самотужки компенсувати відсутність американських ППО. У неділю Росія завдала по Україні удару 477 дронами і 60 ракетами, що підтверджує критичну важливість систем, вироблених тільки в США.