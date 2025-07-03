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Німеччина хоче укласти угоду з США про Patriot для України: деталі від Bild

Німеччина, Четвер 03 липня 2025 22:46
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Німеччина хоче укласти угоду з США про Patriot для України: деталі від Bild Фото: канцлер Німеччини Фридрих Мерц та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц працює над тим, щоб передати Україні нові системи протиповітряної оборони. Німецький уряд планує укласти з США угоду щодо придбання систем ППО Patriot в інтересах України коштом Берліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Кілька тижнів тому Німеччина відправила запит міністру оборони США Піту Хегсету. Берлін чекає на зобов'язання США передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які будуть профінансовані німецьким урядом.

Проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити в США системи ППО, але без успіху. Після цього Київ звернувся до Німеччини по допомогу.

Проте, зазначає видання, незрозуміло, як вплине на плани Німеччини раптове припинення постачання військової допомоги Україні. З огляду на дії уряду США, Берлін побоюється, що Вашингтон може відмовити у передачі Patriot для України.

"Стало зрозуміло, що втрату зброї зі США компенсувати неможливо. Проте, Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати принаймні забезпечити Україну системами Patriot з власних запасів", - сказано у матеріалі.

США припинили постачання для України

Ввечері 1 липня західні ЗМІ повідомили про призупинення США постачання частини озброєння Україні. Згодом це підтвердили у Білому Домі, заявивши, що наразі у пріоритеті національні інтереси США.

За даними ЗМІ, йдеться про артилерійські боєприпаси, переносні ПЗРК Stinger, ракети Patriot і Hellfire. Видання WSJ зазначало, що йдеться навіть про озброєння, що вже знаходиться у Польщі.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що на робочому рівні тривають перемовини з США для уточнення деталей. В Росії новини щодо припинення постачань викликали величезну радість.

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