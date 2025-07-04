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Германия ведет "интенсивные переговоры" о поставках Украине систем Patriot

Украина, Пятница 04 июля 2025 14:06
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Германия ведет "интенсивные переговоры" о поставках Украине систем Patriot Фото: Германия купит системы Patriot для Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия ведет "интенсивные переговоры" о поставке Украине американских систем ПВО Patriot, поскольку Россия усиливает атаки с использованием дронов и ракет, а США на этой неделе приостановили поставки оружия.

Об этом заявил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На вопрос о том, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупках Patriot для отправки в Киев, он заявил, что существуют "разные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Он добавил, что одним из рассматриваемых вариантов является покупка системы обороны Patriot в Соединенных Штатах и ​​ее последующая передача Украине.

"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии",- заявил Корнелиус журналистам в Берлине.

Как сообщает Reuters, министр обороны Германии Борис Писториус в конце этого месяца отправится в Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой, сообщил представитель министерства обороны.

"Разумеется, Patriot также будут в повестке дня", - сказал пресс-секретарь.

Сделка с США

Ранее издание Bild сообщило, что правительство Германии планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины .

По его информации, Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.

Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но безуспешно. После этого Киев обратился к Германии за помощью.

Напомним, Белый дом заявил, что США временно прекратили поставки оружия Украине, в частности, важных ракет для систем ПВО Patriot. В Госдепе США заявили, что о приостановке помощи Киев предупреждали заранее.

По информации Politico, Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для украинской армии.

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